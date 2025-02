Sololaroma.it - PSG-Brest, il pronostico di Champions League: GOL e non solo

Il weekend valido per i principali campionati internazionali è passato in archivio ed a riprendersi la scena saranno le coppe. Già, perché oggi 18 febbraio tornerà sotto le luci dei riflettori la 2 giorni dei playoff di. Mancano ancora 90? minuti, infatti, per scoprire il quadro definitivo delle migliori 16 della competizione. Una delle gare in programma domani, nella fase preliminare, vedrà contrapposte due forze del calcio francese.Stiamo parlando del match tra PSG e, che scenderanno in campo alle ore 21:00 allo stadio Parco dei Principi. Una gara a senso unico, specialmente se si tiene in considerazione il confronto dell’andata. I padroni di casa vogliono confermare il netto 3-0 della prima partita, staccando il pass per gli ottavi di finale. Gli ospiti, invece, dovranno compiere un’impresa titanica, buttando il cuore oltre l’ostacolo.