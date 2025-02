Provò a filmare due atlete sedicenni sotto la doccia. Condannato il campione olimpico di fioretto Andrea Cassarà

Leggi su Open.online

, due voltedi, è statodal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di BresciaGuerrerio ad un anno e quattro mesi, per aver filmato due sedicennni intente a farsi una, negli spogliatoi del Centro sportivo San Filippo. L’accusa è di tentata interferenza illecita nella sfera privata. Il 41enne, oro ad Atene 2004 e Londra 2012, ha allungato il cellulare nell’intercapedine degli spogliatoi. Le ragazzine, non schermitrici, erano impegnate in un altro sport nella stessa palestra. Hanno notato il cellulare e hanno urlato ma non sono riuscite a individuare il responsabile. A incastrareè stato il circuito di videosorveglianza della struttura. Secondo quanto riporta Repubblica non è la prima volta che l’atleta finisce in aula per questioni simili.