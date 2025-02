Ilrestodelcarlino.it - Provincia e Finanza, siglata l’intesa. Monitoraggio dei cantieri post-alluvione

Guardia dihanno siglato un protocollo d’intesa per monitorare i 23che partiranno nei prossimi mesi. Lasi impegna a comunicare alle Fiamme Gialle informazioni quali il vincitore dell’appalto, eventuali subappalti, l’importo dei lavori, la collocazione del cantiere e via dicendo. Insomma, verrà trasmessa al Comando di piazza Dante Alighieri una sorta di carta d’identità del cantiere. "Senza fare nomi, abbiamo visto che in alcuni casi gli investimenti-trauma hanno attirato malintenzionati. Con questo protocollo intendiamo evitarlo": così il presidente della, Enzo Lattuca, riassume il significato del documento. Al suo fianco il colonnello Vito Pulieri, comandantele della Guardia di. I 23hanno un importo di 65 milioni di euro, 61,4 dei quali del Pnrr, quindi con l’obbligo di terminare i lavori entro giugno 2026.