Cataniatoday.it - Proteste per le multe, vigile urbano colpito da infarto: ricoverato in gravi condizioni

Leggi su Cataniatoday.it

Unultrasessantenne è statoda unal miocardio mentre era in servizio in via Gabriele D’Annunzio. L’agente stava elevando contravvenzioni per sosta irregolare, all'altezza dell'incrocio con via Dalmazia, quando alcuni automobilisti sanzionati hanno iniziato a.