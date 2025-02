Ilrestodelcarlino.it - Protagoniste a Sanremo: "La ’nostra’ Marcella Bella"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alla fine l’ha indossato, giorni d’attesa, poi l’hanno visto sullo schermo della tv, sotto i riflettori del Festival di, quello che un po’ sentivano il loro abito.è apparsa là in alto, con classe gradino dopo gradino fino al palco. Fasciata da quell’abito rosso che le stava a pennello. Del resto l’avevano stirato loro. Antonella Gagliani, 67 anni, Elena Moretti, la figlia di 35 anni, e tutto lo staff (foto). E’ uscito alcuni giorni fa, direzione Ariston, dalla lavanderia di Argenta che proprio Antonella ha fondato oltre 30 anni fa, una vetrina di gioia in questi giorni nel centro commerciale I tigli., con Pelle diamante, è arrivata ultima. Loro Antonella, la figlia Elena, e tutta la squadra hanno la sensazione di essere arrivati primi. "Nel Fanta– scherzano – vengono assegnati anche un po’ di punti a chi si piazza per ultimo nella classifica.