Pronostico Milan-Feyenoord | tradizione negativa contro le italiane

è un match valido per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni,.Una settimana fa ilcredeva di ritrovarsi di fronte una squadra ancora sotto shock per via dell’esonero, a poche ore dall’andata dello spareggio, dell’allenatore danese Brian Priske, nonché alle prese con numerose assenze ed indebolita dalla partenza del bomber Gimenez, acquistato proprio dal club meneghino a gennaio.le(Ansa) – Ilveggente.itPrevisione inesatta: l’impatto del tecnico ad interim Pascal Bosschaart sulnon poteva essere più positivo di così, con gli olandesi che con una prova di grande personalità si sono aggiudicati il primo round (1-0) grazie ad un gol dell’esterno brasiliano Paixao (complice un’indecisione del portiere rossonero Maignan).