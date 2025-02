Ilveggente.it - Pronostico Benfica-Monaco: gli expected goals dell’andata sono una sentenza

è un match valido per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Basta dare un’occhiata alle statistiche della partita d’andata per capire perché ilha un piede e mezzo agli ottavi di finale. I lusitani hanno dominato il primo round con ilespugnando 1-0 l’impianto monegasco – rete del solito Pavlidis – ma è un risultato che non rende comunque giustizia alla prestazione dei portoghesi, autori di ben 23 tiri verso la porta di Majecki (2.17 xG totali).: gliuna(Ansa) – Ilveggente.itAlla squadra di Adi Hutter non è rimasto che appigliarsi ad alcune decisioni discutibili da parte del direttore di gara: nel complesso il club del Principato non ha fatto molto per provare a mettere in difficoltà unche già nell’ultima giornata della fase a girone unico di Champions League aveva dimostrato di avere le idee chiare andando a vincere, in scioltezza, in casa della Juventus (0-2).