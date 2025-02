Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Club Brugge, trasferte tabù dal 2003: vendetta servita

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Finora, a decidere lo spareggio tra, è lo scandaloso rigore assegnato nei minuti finali della gara d’andata dall’arbitro turco Umut Meler ai belgi per via di un contatto in area di rigore tra Nilsson e l’atalantino Hien. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, il quale a fine gara manifestato tutto il suo disappunto come già aveva fatto in passato a proposito di rigori concessi per episodi di questo tipo.dal(Ansa) – Ilveggente.itFatto sta che ilal momento si trova in vantaggio nella doppia sfida con la Dea.