Sport.quotidiano.net - Promozione. Cervia beffato in zona Cesarini. Impresa Frugesport, Sparta tris

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’ottava giornata di ritorno del campionato dinon ha portato fortuna alUnited. La formazione di mister Montanari ha infatti perso 0-1 in casa lo sconto diretto con la Fratta Terme. La beffa è arrivata in. A decidere è stata la rete di Andreoli. L’ex attaccante del San Pietro in Vincoli ha firmato il gol-partita quando mancavano 2’ al triplice fischio. Con questo ko i gialloblù si sono fatti raggiungere al 4° posto a quota 44 dal Riccione. Laplayoff invece si è allontanata, anche se i giochi sono ancora tutti da fare, perché, per riattivare il meccanismo, basterebbe portare il ritardo dal Santarcangelo 3° della classe, da -9 a -6. A proposito di Santarcangelo, la (mezza)di giornata è quella messa a segno dal Classe che, sul campo dei riminesi, ha pareggiato 1-1, andando vicino al bottino pieno.