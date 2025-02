Lanazione.it - Progetto della terza torre a Novoli, focus in Consiglio regionale

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 18 febbraio 2025 -commissione controllo delToscana sul' dia Firenze, ovvero la realizzazione dell'immobile con i nuovi ufficiRegione Toscana. Sul tema, che nelle scorse settimane ha acceso il dibattito politico, è stato audito il direttoredirezione opere pubblicheRegione, Michele Mazzoni. Mazzoni, si sottolinea in una nota del, ha spiegato che con una specifica delibera del 27 gennaio 2025 la Regione Toscana ha individuato due opere ritenute strategiche: il potenziamento dell'ospedale Meyer e la riorganizzazione degli uffici a, con la cosiddetta. Per queste due opere è possibile applicare una diversa procedura, attraverso la conferenza dei servizi ma ad oggi, ha spiegato Mazzoni, per nessuna delle due opere è stato attivato il percorsoconferenza dei servizi, e la Giunta al momento non intende seguire questo iter per la, essendo intenzionata a passare dalcomunale.