Progetto del Morellino. Arriva il "Vinometro"

Ogniè figlio del tempo in cui questo viene presentato. Ecco dunque che questo è il momento di "", nuovo strumento per promuovere un enoturismo responsabile e consapevole. Ilè dall’azienda enoturistica di Simone Nannipieri e si basa sul metodo di Widmark ed è ottimizzato per le esigenze del turismo enologico, permettendo di calcolare in tempo reale il tasso alcolemico potenziale (Bac) e fornendo un Quality Score, indicatore che valuta la qualità e la sicurezza complessiva delle degustazioni proposte. "La nostra missione è promuovere il territorio e le eccellenze deldi Scansano, garantendo esperienze che siano memorabili ma anche responsabili – afferma il presidente del Consorzio, Bernardo Guicciardini Calamai –. Con ’’, forniamo un tool nuovo e accessibile a tutti per migliorare la sicurezza e la qualità del turismo del vino, aiutando le nostre cantine e gli operatori a progettare percorsi di degustazione che rispettino le esigenze dei visitatori".