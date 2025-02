Ilrestodelcarlino.it - Problemi col riscaldamento all’asilo: "Siamo al lavoro per limitare i disagi"

Il Comune di Terre del Reno desidera aggiornare i cittadini sulla situazione della scuola dell’infanzia di Mirabello, che sta affrontando problematiche prolungate legate all’impianto di. Dopo un’attenta analisi della situazione, si è constatato che l’intervento necessario per la risoluzione del problema è particolarmente complesso e richiede valutazioni tecniche approfondite. Nel frattempo, per, il Comune sta valutando soluzioni alternative per permettere ai piccoli studenti di riprendere le lezioni.