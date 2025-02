Juventusnews24.com - Probabili formazioni PSV Juve: esclusione eccellente per Thiago Motta. Le ultime sulle scelte del tecnico

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24PSV, le primissime indicazionipossibilidi: ecco cosa filtraArrivano conferme su quella che potrebbe essere la formazione dellasul campo del PSV nel match valido per il ritorno dei playoff di Champions League. Come riferito da Sky Sport, a sinistra dovrebbe tornare titolare Kelly. Confermato Koopmeiners in mediana, ma al suo fianco dovrebbe tornare Locatelli. Verso un’altraYildiz, con Conceicao a destra e Nico Gonzalez a sinistra. L’unica punta sarà ancora Kolo Muani.ntus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All..Leggi suntusnews24.com