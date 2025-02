Dayitalianews.com - Prima in tentativo di truffa, quindi un sequestro durato sei ore; alla fine il furto. Tre milioni di euro in gioielli, argenteria, lingotti d’oro e denaro contante sottratti ad un’anziana ottantenne. L’episodio a Roma

Un pomeriggio che sarebbe dovuto essere come tanti si è trasformato in un incubo lungo seiperdi 80 anni, residente nel centro di, vittima di unache si è poi evoluta in una brutale rapina. Un gruppo di malviventi, utilizzando il noto stratagemma del finto avvocato e del falso carabiniere, ha derubato la donna di, per un valcomplessivo di circa 3di.La messinscena: il finto incidente della figlia e la richiesta diLa vicenda ha avuto inizio la mattina del 4 ottobre scorso, quando la donna ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente carabiniere, che la informava di un grave incidente stradale avvenuto a Venezia, in cui sarebbe stata coinvolta sua figlia. A rafforzare la trappola è intervenuto poi un presunto avvocato, che avrebbe proposto il pagamento di 6.