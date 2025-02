Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Il Gallo allunga, il Ponte si affida a mister Pera

Anche il Galeazza si è dovuto inchinare al, che ha espugnato il campo della seconda in classifica. Non è stato facile, un gol per tempo: al vantaggio iniziale della capolista ha risposto la formazione modenese, i galletti non si sono dati per vinti e realizzato il gol partita con Coraini. "E’ stata dura – ammette Sergio Zambrini, l’allenatore – così come ci aspettavamo. E’ stata una partita equilibrata nel primo tempo, nel secondo il Galeazza ha preso in mano il pallino del gioco, ma è stato più che altro una supremazia territoriale, i portieri sono stati inoperosi. Tutti i gol sono arrivati su calcio piazzato, opportunità che abbiamo sfruttato". Di qui in avanti il calendario vi dà una mano, vi resta da affrontare come avversarie potenzialmente pericolose solo il Sala Bolognese e il Persiceto, e avete 12 punti di vantaggio sulle inseguitrici.