Lanazione.it - Prevenzione oncologica, screening del colon retto: ecco dove e quando

Leggi su Lanazione.it

Prato, 18 febbraio 2025 – Dal prossimo 21 febbraio inizia anche nell’Area pratese la campagna straordinaria per ladel tumore del, rivolta a uomini e donne di età compresa tra 50 e 70 anni. Per facilitare la partecipazione della popolazione target allo, sarà possibile ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci in orari dedicati in particolare nelle seguenti sedi: il 21 febbraio dalle 7:30 alle 10 presso il presidio di Vaiano; il 5 e il 12 marzo, dalle 7:30 alle 10, presso il Punto Prelievi del Centro Socio Sanitario “R. Giovannini” con riconsegna presso i presidi territoriali di Prato e provincia. Il test è semplice e indolore, la raccolta del campione si può fare presso la propria abitazione utilizzando la provetta presente nel kit che andrà poi riconsegnata.