Lanazione.it - Prestiti in calo e depositi in crescita, l'analisi del direttore di Irpet Nicola Sciclone

Firenze, 18 febbraio 2025 - L'indagine della Cgia di Mestre sull’andamento deie deidelle imprese ha evidenziato anche in Toscana. due tendenze opposte: unnell’erogazione del credito e unadei. Per approfondire le cause di questi fenomeni abbiamo intervistatodi, l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. Quali sono le principali cause della flessione deialle imprese? «Le motivazioni sono molteplici e riconducibili sia a fattori macroeconomici che regolatori. Dopo la crisi finanziaria del 2008 e quella del debito sovrano del 2010, le banche si sono ritrovate con una quota significativa di crediti deteriorati. Di conseguenza, hanno adottato criteri di concessione del credito più restrittivi.