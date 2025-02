Ilfattoquotidiano.it - “Presidente Trump, licenzi Elon Musk”: il Washington Post cancella la pubblicità

Nel mirino c’è, così ilrinuncia a unada 115mila dollari. Il quotidiano di proprietà di Jeff Bezos, riporta il New York Times, hato un’inserzione del wathchdog di orientamento liberale Common Cause che chiedeva a Donalddiare il miliardario sudafricano messo a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa.Ilha comunicato a Common Cause venerdì che avrebbeto l’inserzione. Lo spot avrebbe dovuto occupare due pagine di alcune edizioni del quotidiano, incluse quelle destinate alla Casa Bianca, al Pentagono e al Congresso. L’inserzione sarebbe costata 115.000 dollari. Anche se non è chiaro chi abbia deciso la rimozione dello spot e perché, la decisione arriva in un momento di alta tensione all’interno del quotidiano Usa.