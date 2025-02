Ilrestodelcarlino.it - Premilcuore, l’Area feste restaurata dopo la frana. Ancora in corso il ripristino del giardino comunale

Torna in sicurezza ala zona vicino al, lo spazio dedicato alle manifestazioni all’aperto vicino al centro storico, colpito in maniera grave da uno smottamento nel pendio fra il fiume Rabbi e la strada provinciale 3 di fondovalle, che aveva provocato ingenti danni al muro adiacente all’alveo del fiume. Partito nella tarda primavera dello sanno, si è infatti concluso l’intervento di consolidamento che ha permesso una buona protezione del pendio, con l’effetto di limitare l’erosione e l’evoluzione del dissesto causato dall’alluvione del 2023. Le opere urgenti per la sistemazione delinsono state finanziate con 300mila euro dal Commissario straordinario alla ricostruzione, con l’ordinanza numero 8 del 2023. Attualmente, a circa un chilometro più a valle, sono inveceini lavori diall’interno del, reso impraticabile da un secondo dissesto a seguito dell’alluvione.