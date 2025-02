Lanazione.it - Prato, il negozio Privee compie 25 anni: “Una lunga storia di passione per questo lavoro"

, 18 febbraio 2025 - Venticinquee non sentirli: è il traguardo tagliato da, ildi abbigliamento di via Pugliesi 27, a. Un quarto di secolo denso di sfide, passioni e obiettivi raggiunti, come raccontano i titolari Massimo Macchini e Letizia Zucchini. “– dicono - è per noi un piccolo grande sogno che ogni giorno si rinnova di entusiasmo, insieme a chi ha creduto e continua a credere, come noi, che la bellezza si possa trovare nella diversità, nella ricerca e nella cura del dettaglio. Il nostro più sentito e sincero ringraziamento va proprio ai nostri meravigliosi clienti, i nostri amici, che anno dopo anno si affidano a noi e ci scelgono per affrontare, con l’immagine giusta, i loro momenti speciali e importanti”. “Un grazie anche alle nostre famiglie, che ci supportano e comprendono l’importanza di una scelta lavorativa totalizzante come questa, dove al primo posto, prima degli orari di chiusura e del tempo libero, c’è l’amore per ciò che ogni giorno continuiamo a costruire.