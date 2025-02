Lanotiziagiornale.it - Povertà assoluta, la retorica del governo si schianta sui numeri: il rischio aumenta per le famiglie con più figli

Ilsi riempie la bocca disuiper la patria, ma iraccontano un’altra storia. Nel 2023 lecon minori in condizione disonote, segnando un peggioramento delle condizioni economiche di chi già si trovava ai margini. I dati elaborati da Openpolis su base Istat parlano chiaro: laha colpito il 12,4% dellecon minori, in crescita rispetto al 2022 (+0,7 punti percentuali). Questo significa che quasi 748mila nuclei familiari connon sono in grado di soddisfare i bisogni essenziali per una vita dignitosa.Lanon è un destino, ma in Italia lo diventaLaha radici profonde e si intreccia con un problema cronico del paese: la bassa mobilità sociale. Chi nasce povero in Italia ha molte meno possibilità di migliorare la propria condizione rispetto ad altri paesi europei.