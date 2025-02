Quifinanza.it - Posso chiedere un risarcimento se la mia auto viene danneggiata da una buca stradale?

Leggi su Quifinanza.it

Il 55% degli italiani ritiene che le pessime condizioni delle strade, tra cui buche e lavori non segnalati, siano una delle principali cause di incidenti. Eppure, il Codice della Strada è chiaro: l’obbligo per gli enti proprietari di garantire la sicurezza della rete viaria attraverso una costante manutenzione e il corretto posizionamento della segnaletica (art. 14 C.d.S.)Nonostante questa responsabilità sia ben definita dalla legge, il problema delle buche resta, soprattutto nelle grandi città, dove ogni giorno migliaia dimobilisti si trovano a fare i conti con strade dissestate e pericolose. La Corte di Cassazione recentemente, ha ribadito che il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra lae il danno, mentre spetta all’ente pubblico provare l’eventuale caso fortuito per liberarsi da responsabilità (Cass.