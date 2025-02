Ravennatoday.it - Possibili cali di pressione e alterazioni al colore dell'acqua: si lavora sulla rete idrica

Hera informa che giovedì interverrà dalle 8 alle 17 a Lugo in via Villa all’incrocio con via Provinciale Bagnara e in via Pedergnana all’incrocio con via provinciale Bagnara per l’efficientamento. L’intervento coinvolgerà tutta la zona di Villa San Martino.Specifica.