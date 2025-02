Sololaroma.it - Porto nel mirino, Roma in campo a Trigoria: Dybala e Rensch in gruppo

Si avvicina a grandi passi uno snodo cruciale della stagione della, che giovedì 20 febbraio, alle ore 18.45, affronterà ilnel ritorno dei playoff di Europa League. I giallorossi attraversano un ottimo momento di forma e in campionato sono riusciti a portare a casa altri tre punti molto importanti, battendo 1-0 il Parma senza brillare eccessivamente in una sfida che però si trovava proprio a cavallo del doppio impegno con ighesi.L’1-1 dell’andata, in cui laha giocato un match di alto livello fino all’espulsione di Cristante, ha garantito la possibilità di presentarsi all’Olimpico con i destino nelle proprie mani. La formazione di Ranieri dovrà approcciare la gara con la stessa mentalità vista al do Dragao, facendosi trascinare anche dalla spinta dei tifosi, che saranno pronti a sostenere la squadra verso il passaggio del turno.