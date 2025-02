Sololaroma.it - Porto cruciale, non solo salvastagione per la Roma: L’Europa vale 40 milioni

L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, aveva lasciato tanto sconforto e perplessità attorno all’ambiente, sia per il tramonto dell’obiettivo stagione forse più alla portata che per la prestazione decisamente opaca. Un paio di settimane dopo però il clima è decisamente migliore: in campionato media scudetto, con un ritmo da 21 punti nelle ultime 9 gare cheil Napoli ha eguagliato, che può far sperare in una difficile rimonta, mentre l’1-1 contro ilall’andata, seppur amaro, ha rimandato tutto alla “finale secca” dell’Olimpico.Fondamentale giovedì sarà la spinta del popolo giallorosso, spesso arma in più della squadra quest’anno, in una sfida che risultaper diversi motivi. Il primo rimane ovviamente il fatto che, senza Coppa Italia e in ritardo in campionato,League può fare daimportante per i giallorossi, esattamente come fu per Mourinho con la Conference.