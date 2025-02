Lanazione.it - "Porto, basta con le strumentalizzazioni"

"Respingiamo fermamente ogni tentativo di delegittimazione del nostro ruolo: è pienamente lecito che Confcommercio Toscana e le sue componenti Federalberghi, Faita e Sib si preoccupino delle sorti del turismo balneare in Toscana, come fanno Confindustria e Confartigianato di quelle della produzione. Rappresentiamo interessi particolari e siamo orgogliosi di farlo". Lo afferma, in una nota, Franco Marinoni, direttore generale di Confcommercio Toscana, a proposito dell’ampliamento deldi Marina di Carrara. "È meno comprensibile, invece - prosegue Marinoni - che chi dovrebbe perseguire interessi generali si appiattisca su una delle due posizioni. La costa è una risorsa naturale comune e non può essere gestita con politiche che avvantaggiano un territorio a discapito di un altro, o una categoria economica a discapito delle altre".