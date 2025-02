Quifinanza.it - Ponte sullo Stretto, inizio lavori nella primavera 2025: l’annuncio di Salvini

per la realizzazione delpartiranno. Ad annunciare il nuovo cronoprogramma è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoin occasione della sua visita a Genova nei cantieri del progetto unico Terzo valico-nodo ferroviario. Per il segretario della Lega e vicepremier, il progetto deldi Messina andrà avanti perché spinto dalla volontà dell’esecutivo di non fermarsi ai ricorsi e agli attacchi politici (molti va detto) ricevuti per l’iniziativa. Al di là delle parole del ministro competente, però, ci sono i fatti che, ancora oggi, non vedono concessa da parte dell’Unione europea – che finanzierà una parte dell’opera – il via libera ufficiale. A Bruxelles attendono ulteriore documentazione, maé convinto che si riuscirà a seguire il nuovo iter, soprattutto tenendo conto che lo stesso prende in considerazione gli elementi che hanno rimandato la pronuncia del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), chiamato a dare l’approvazione al progetto esecutivo.