Ponsacco prova il miracolo

I tre punti conquistati a Massa sono di vitale importanza per il finale di campionato che i Mobilierisi apprestano a disputare cercando di ottenere la salvezza diretta senza passare dai play out. I rossoblu sono quintultimi (posizione che significa dover disputare lo spareggio contro la penultima per non retrocedere, a sei punti di distanza dal Montespertoli e a sette dal quartetto composto da Fucecchio, Massese, Pro Livorno e Viareggio. Domenica i Mobilieri giocheranno in casa contro il Montespertoli in quella che è senza dubbio la partita più importante della stagione. Se ilvince si porta a soli tre punti dai gialloverdi fiorentini e la salvezza diretta diventerebbe davvero a portata di mano. I Mobilieri non hanno altri risultati a disposizione. Non serve a nulla neppure il pareggio.