Liberoquotidiano.it - "Polmonite bilaterale". L'ultimo bollettino su Papa Francesco, il quadro si complica

Tantissima apprensione per. L'diffuso dalla Santa Sede mette ulteriormente in ansia i fedeli. Il Pontefice ha unae, in questo senso, ilsi. Dal Vaticano, però, sostengono che Bergoglio sia di buon umore e che vorrebbe che i fedeli pregassero per lui. "Gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a presentare uncomplesso - si legge nella nota del vaticano -. L'infezione polimicrobica, insorta su undi bronchiectasie e bronchite asmatiforme, e che ha richiesto l'utilizzo di terapia cortisonica antibiotica, rende il trattamento terapeutico più complesso. La tac torace di controllo alla quale il Santo Padre è stato sottoposto questo pomeriggio, prescritta dall'équipe sanitaria vaticana e da quella medica della Fondazione Policlinico ''A.