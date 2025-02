Anconatoday.it - Polizia in lutto, è morto Simone Cirilli. L'uomo si è spento a 51 anni dopo una lunga malattia

Leggi su Anconatoday.it

Jesi è inper la prematura scomparsa di"Ciro", venuto a mancare ieri all'età di 51una. Poliziotto della stradale di Ancona da oltre 30era una figura molto conosciuta e apprezzata in città, non solo per il suo impegno professionale, ma.