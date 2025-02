Bergamonews.it - Policlinico San Pietro, ‘Alla scoperta della figura dell’infermiere’

Ritornano alSandi Ponte Sangli eventi di orientamento dedicati a tutti coloro che sono interessanti a conoscere la professione infermieristica.L’appuntamento è per mercoledì 26 febbraio con l’eventodell’Infermiere‘: un pomeriggio teorico-pratico di approfondimento del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica dell’Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR), con sede presso gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi (SanSan Marco). La formazione offerta da questo Corso di Laurea è di altissimo livello, in linea con quellasede milanese, fortemente improntata allo sviluppo di competenze nel tirocinio clinico, con la possibilità di percorsi formativi centrati sullo studente, seguito da un tutor esperto in un rapporto 1:1.