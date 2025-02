Lanazione.it - POCO X7 (12/512 GB) in offerta su Amazon: sotto i 250€ non ha rivali nella fascia media

Leggi su Lanazione.it

IlX7 tocca il minimo storico sue diventa oggi lo smartphone da prendere a meno di 250 euro. Con la promozione in corso, la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage dello smartphone, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 249 euro invece di 349 euro. C'è anche la possibilità di completare l'acquisto in 5 rate mensili, per gli utentiabilitati ai pagamenti rateali.X7: acquistalo a prezzo superX7: un best buyLa scheda tecnica diX7 comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del mid-range c'è l'ottimo SoCTek Dimensity 7300 Ultra, in grado di garantire ottime prestazioni generali e il supporto al 5G. La variante indello smartphone include 12 GB di RAM e 512 GB di storage, garantendo, quindi, una dotazione di memoria da modello disuperiore.