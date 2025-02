Lanazione.it - Pnrr, 146 interventi per 91 milioni. Finora è stato speso “solo“ il 23%

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza () è sicuramente uno dei grandi protagonisti dei lavori pubblici degli ultimi anni in Italia. Anche nel territorio eugubino, ovviamente, i vari enti (Comune di Gubbio, Provincia di Perugia, Regione Umbria tra gli altri) si sono interessati riuscendo a ottenere finanziamenti nel corso degli anni per diversi progetti volti a migliorare il volto della città e i servizi offerti a cittadini e visitatori. In totale, sono 146 gliinteressati dai finanziamenti dela Gubbio, per un totale di 91di euro di risorse complessive, di cui 55,2di risorse, mentre altri 35,9 provenienti da altri fondi. Dei 146 progetti, 34 riguardano l’ambito impresa e lavoro, 28 quello relativo alle scuole, 25 sono invece dedicati alla digitalizzazione e alle infrastrutture, 11 invece per l’ambito cultura e turismo, 9 per la salute, 8 per la transizione ecologica e infine 6 per l’inclusione sociale.