PlayStation Plus Extra e Premium rivelati i 9 giochi che verranno rimossi a marzo 2025

Sony ha svelato i 9lasceranno il catalogo dinel corso del mese di. Secondo quanto riportato dalStore giapponese, il 18sarà l’ultimo giorno per poter giocare a nove titoli, alcuni dei quali di grande rilievo.Come leggiamo su Reddit, tra iin uscita troviamo Resident Evil 3 Remake, Dragon Ball Z: Kakarot, Life is Strange: True Colors e Final Fantasy Type-0 HD.Ecco la lista completa deiche:Resident Evil 3 (PS4 e PS5)Life is Strange 2 (PS4)Life is Strange: True Colors (PS4 e PS5)Dragon Ball Z: Kakarot (PS4 e PS5)Street Fighter V & Champion Edition (PS4)Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (PS4)Final Fantasy Type-0 HD (PS4)Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (PS4 e PS5)Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 (PS4 e PS5)Precisiamo che questi titoli resteranno disponibili fino alla data indicata, ragion per cui gli abbonati hanno ancora un mese di tempo per giocarli prima che venganodalla line-up offerta da