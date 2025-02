Ilrestodelcarlino.it - Più sicurezza alle Fontanelle con telecamere e illuminazione

Un quartiere più illuminato, più sicuro dove crescono le occasioni per socializzare e i legami nella comunità. È questo l’obiettivo da raggiungere per lecon il progetto varato dall’amministrazione comunale. Il piano, con un investimento totale di 112.500 euro, di cui 90.000 euro provenienti dalla Regione, include una serie di interventi mirati a rendere il quartiere più sicuro, vivibile e coinvolgente. Verrà introdotto un sistema di videosorveglianza che verrà installato in tre punti strategici del quartiere. Il primo sito sarà nella piazza di via Sicilia, tra la chiesa e il centro di aggregazione, per monitorare una delle zone più frequentate e centrali del quartiere. Gli altri due punti saranno la rotatoria con via Puglia e l’intersezione tra via Marsala e la Statale. Il progetto prevede anche un potenziamento dell’pubblica con un investimento di 26mila euro, per rendere le aree più sicure e fruibili, soprattutto di sera.