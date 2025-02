Quotidiano.net - Più di un semplice fitness tracker: Xiaomi Smart Band 9 Pro, monitora il battito cardiaco, la qualità del sonno e gli allenamenti, ora con il 15% di sconto per un periodo limitato

Leggi su Quotidiano.net

9 Pro è la nuova evoluzione della celebredel colosso cinese, pensata per chi cerca unavanzato, con GPS integrato, display AMOLED e funzioni diggio complete. Con un design elegante e migliorato, un display più ampio e una batteria a lunga durata, è l’ideale per chi vuole tenere sotto controllo la propria salute e le attività sportive con precisione e stile. Pensa che si può acquistare su Amazon al prezzo speciale di soli 67,99€ con il 15% di, e le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto. Non lasciartela sfuggire, è in promozione per poche ore. La migliordel momento è in9 Pro: ilpiù avanzato con GPS e display AMOLED Uno degli aggiornamenti più interessanti della9 Pro è il display AMOLED ad alta risoluzione, più grande rispetto ai modelli precedenti, che garantisce colori brillanti e una visibilità eccellente anche all’aperto.