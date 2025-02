Secoloditalia.it - Pitbull assassino, il padre della piccola Giulia era “fatto” di canne: ecco perché non s’è accorto di nulla

Leggi su Secoloditalia.it

Indagato per omicidio colposo, non solo per la mancata vigilanzabambina, la, sbranata dal suo, ma anche si era addormentato in quanto stordito dalla droga, hashish, fumato in precedenza, nella serata di sabato, mentre la moglie Angela Castaldo era fuori per lavoro. Si complica la situazione di Vincenzo Loffredo, ildiuccisa dal suoad Acerra. Il 24enne ha detto di non essersidel cane Tysondormiva mentre la bimba di nove mesi veniva sbranata. Il test tossicologicoclinica Villa dei Fiori dice che era positivo all’uso di cannabinoidi. La madre di, scrive oggi Il Mattino, si chiama Angela Castaldo e ha 22 anni. In quel momento stava lavorando nella pizzeria in cui fa la cameriera. Loffredo invece è barista in un locale che si trova dentro un benzinaio nella periferia nord di Acerra.