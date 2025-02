Ilgiorno.it - Piste ciclabili e percorsi in città. Il Comune si aggiudica un premio

Leggi su Ilgiorno.it

La "ciclovia della Martesana" lungo la pittoresca alzaia del naviglio, uno deiper le due ruote più amati della regione. Ma anche una rete direalizzati negli anni in tutta la: e Gorgonzola, per il terzo anno consecutivo, siil titolo di "ciclabile". Il riconoscimento viene attribuito da Fiab, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. E viene attribuito, sulla base di una serie di parametri, alle Amministrazioni reputate maggiormente virtuose nell’incentivare latà come modello di mobilità sostenibile. La campagna "Comuni" dura da anni. Prevede, fra le altre cose, l’assegnazione di bandiere gialle con logo "bikesmile": simbolo del lavoro svolto per migliorare il benessere urbano e la vivibilità del territorio. "Gorgonzola - così in una nota dell’amministrazione comunale - è tra i 20 Comuni che hanno rinnovato il loro impegno nella rete delle“bike-friendly”, dimostrando come la mobilità e la qualità della vita possano essere priorità nell’agenda delle amministrazioni locali; con un effetto trainante che può generare circoli virtuosi anche nel turismo.