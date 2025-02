Dilei.it - Pistacchi, 56 grammi al giorno per migliorare la salute degli occhi. Parla l’esperto

Possono due manciate dialaiutare a proteggere la vista, messa a rischio dall’avanzare dell’età? Secondo un nuovo studio della Tufts University, sembrerebbe proprio di sì, pubblicato sulla rivista Journal of Nutrition. La ricerca ha rivelato, infatti, che il consumo di soli 56diognipossasignificativamente la, aumentando i livelli di un antiossidante chiave, la luteina.Lo studio, finanziato in parte da American Pistachio Growers e dal National Institutes of Health, ha coinvolto 36 adulti sani, assegnati in modo casuale a un gruppo di consumo dio a un gruppo di controllo. I partecipanti del gruppo deihanno consumato 56dial, mentre quelli del gruppo di controllo hanno mantenuto la loro dieta abituale senza l’aggiunta di