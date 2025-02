Thesocialpost.it - Piombino, l’infermiera Fausta Bonino condannata all’ergastolo per le iniezioni letali

dovrà scontare l’ergastolo. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per l’ex infermiera, riconosciuta colpevole dell’omicidio di quattro pazienti ricoverati nell’ospedale ditra il 2014 e il 2015. Dopo un lungo iter giudiziario, si attende ora di capire dove, che tra poco compirà 64 anni, inizierà a scontare la pena. “Sono innocente, non ho fatto niente”, ha ribadito recentemente, esprimendo speranza nella giustizia: “Mi auguro che la giustizia funzioni. Già una volta, in appello, era stata dimostrata la mia innocenza”.Nei giorni scorsi, l’ex infermiera si trovava in Piemonte, presso la casa della madre. “Sono venuta a salutare in vista della sentenza – ha raccontato, visibilmente emozionata – La mia famiglia mi ha sempre sostenuta: i miei figli, mio marito, i miei fratelli, tutti sono sempre stati convinti che non ho fatto nulla”.