Ultimouomo.com - Pio Esposito sta mostrando i muscoli

Leggi su Ultimouomo.com

Quando esulta, Francesco Piosi tira su le maniche e mostra i: alza le braccia, contrae i bicipiti e cerca di tirare fuori il Silvester Stallone che è in lui, producendosi nell’espressione da duro più credibile che i suoi lineamenti gli permettano. Con il naso lungo e pronunciato, il torso voluminoso e l’avambraccio bendato sembra uno di quei pugili italoamericani della prima parte dello scorso secolo di cui abbiamo visto solo foto in bianco e nero, e la cui leggenda si è protratta fino ai giorni nostri. Impossibile non esaltarsi di fronte a uno che si presenta così, soprattutto se siete stati amanti dei numeri 9 classici, quelli che si caricavano i difensori sulle spalle come cuccioli di koala, che vincevano ogni duello aereo e che, al momento di festeggiare un gol, erano sempre incazzati.