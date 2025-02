Thesocialpost.it - Piergiorgio Odifreddi su Papa Francesco: “Faccia un gesto di umiltà e si dimetta”

Il recente ricovero dial Policlinico Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria ha riacceso il dibattito sulla possibilità di sue eventuali dimissioni, ipotesi che lo stesso Pontefice aveva già menzionato nel libro autobiografico “Life. La mia storia nella Storia”.aveva definito la rinuncia “un’ipotesi lontana”, ma non da escludere in caso di gravi problemi di salute. A questo proposito, il matematicoha espresso la sua opinione in merito, suggerendo che ildovrebbe compiere undie farsi da parte.“Questa possibilità esiste ed è già stata messa in pratica in passato, non solo con Benedetto XVI”, ha spiegato, ricordando che Bergoglio ha depositato una lettera di rinuncia all’inizio del pontificato. “Fare iloggi è molto più faticoso rispetto ai secoli scorsi: viaggi, responsabilità politiche, esposizione mediatica.