Pierce Brosnan ha rispolverato lo smoking di 007 per un ultimo giro

c'è e continua a dimostrarlo. Il mondo è alla ricerca spasmodica del prossimo 007 e nel frattempo, a Londra, lui offre la prova inconfutabile della sua presenza.Certo, l'attore irlandese non interpreta il leggendario agente segreto da oltre vent'anni (ventitrè, per l'esattezza), ma l'uomo ha ancora la stoffa. Qualche sera fa, alla cena Dunhill & BAFTA, si è presentato all'esclusivissimo Alfred's Members Club e l'aura di James Bond è apparsa subito evidente.Celebrity Sightings In London - February 11, 2025Neil MockfordA partire dalla parte superiore,si è pettinato i capelli argentati all'indietro e ha indossato un paio di occhiali da aviatore Saint Laurent in stile anni '70. La montatura in acetato era ricoperta da un motivo tartarugato, mentre le lenti colorate gli davano un aspetto scintillante.