Lanazione.it - “Piccoli Principi e Principesse” in scena a La Città del Teatro

Leggi su Lanazione.it

Cascina, 18 febbraio 2025 - Ladelaccoglie grandi eper un’esperienza teatrale emozionante e poetica: “”, una produzione UnoCompagnia Teatrale Stilema, di e con Silvano Antonelli. Lo spettacolo, rivolto a un pubblico di tutte le età (dai 3 anni in su), è in programma domenica 23 febbraio alle 17 nella Sala Margherita Hack. Liberamente ispirato al capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sulla connessione tra l’infanzia e l’età adulta. La storia segue un personaggio, che richiama la figura dell’aviatore del Piccolo Principe, in un viaggio tra sogni, ricordi e infanzie perdute. Durante il suo cammino, il protagonista incontra un piccolo Ometto che lo guida attraverso mondi popolati da bambini straordinari: dal bambino arrabbiato alla bambina dai mille talenti, fino al bambino eternamente felice.