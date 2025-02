Quotidiano.net - “Piano di riarmo massiccio” per la Danimarca

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 18 febbraio 2025 – Lunedì si è tenuta a Parigi la riunione informale tra leader europei, convocata dal Presidente francese Emmanuel Macron, per discutere dell’esclusione dell’Europa dai negoziati sulla pace in Ucraina. Una questione che rappresenta un’emergenza per i paesi europei e sulla quale i capi di Stato hanno quantomeno manifestato l’intenzione di intervenire, sebbene non si sia raggiunta una posizione comune sulle questioni più importanti legate al conflitto. Se da un lato è mancata una strategia condivisa a livello europeo, alcuni governi hanno iniziato a valutare misure nazionali. La premier danese Mette Frederiksen, al riguardo, è particolarmente preoccupata: “Lasta attraversando la situazione più pericolosa per la sua esistenza. E’ peggio che durante la Guerra Fredda”, ha dichiarato in Parlamento.