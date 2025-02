Tarantinitime.it - Pesca sportiva per promuovere turismo, sottoscritto protocollo d’intesa con Fipsas

Tarantini Time Quotidianoe valorizzare le aree costiere dando vita ad iniziative che incentivino il rispetto della sostenibilità e della tutela ambientale rappresenta una delle priorità dell’Amministrazione Melucci all’interno del programma teso alla salvaguardia, in chiave ecologica, del patrimonio naturale locale. Un obiettivo che il Comune intende perseguire non solo attraverso attività autonome, ma anche tramite l’adozione di accordi con enti e associazioni che risultino impegnate in prima linea per la protezione dell’ambiente.Un’efficace dimostrazione di tutto questo si ricava dalsiglato questa mattina a Palazzo di Città dal vicesindaco Gianni Azzaro e i rappresentanti nazionale (dott. Stefano Sarti) e locale (dott. Vincenzo Balestra) della, federazione e soggetto giuridico riconosciuto dal CONI, che gestisce l’attivitàdellae le relative attività promozionali favorendo anche l’educazione ambientale con la realizzazione di progetti mirati.