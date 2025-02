Perugiatoday.it - Perugia, nuovi lavori per il Metrobus: le modifiche al traffico

Leggi su Perugiatoday.it

Nuove ordinanze eper il. "Dal 24 febbraio - annuncia il Comune di- prendono il via idelsu via Strozzacapponi e via Settevalli". L’ordinanza 372 prevede "dal 24 febbraio 2025 (termine il 24 febbraio del 2026) l’adozione di diversi.