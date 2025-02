Ilrestodelcarlino.it - Perdono l’orientamento, soccorse due escursioniste

Il fascino della neve, il silenzio dei monti e la meraviglia della natura nell’Appennino romagnolo a due passi dal confine della Toscana, hanno rischiato di costare caro a dueche ieri hanno chiesto aiuto dopo essersi perse lungo il sentiero che stavano percorrendo. I fatti si sono verificati nel pomeriggio, a poca distanza da Sant’Alberico, nota località della vallata del Savio nel territorio comunale di Verghereto, meta di escursioni che molto spesso prevedono anche il passaggio dal suggestivo eremo che si trova isolato dalla strada e dal resto del territorio urbanizzato e che proprio per questo è ammantato speciali suggestioni. In particolare durante il periodo invernale, quando i flussi turistici diminuiscono e la bellezza del paesaggio è enfatizzata dal manto nevoso. Come in una cartolina.