Perdono i Gispi Tigers nella trasferta-derby

La classica giornata-no, costata il primato nel girone ed il sorpasso da parte dei rivali in classifica. Per i, domenica scorsa, è arrivata la prima sconfitta della fase promozione del campionato di Serie C 2024/25: l’UR Firenze ha capitalizzato al massimo il fattore-campo, imponendosi per 35-17. Un incontro che i fiorentini sono riusciti ad indirizzare a loro favore sin dalle prime battute, chiudendo la prima frazione di gara sul parziale di 13-0. La prima meta degli uomini di Lorenzo Vannini e Luca Nuti è arrivata grazie a Bigagli all’inizio del secondo tempo, prima che Firenze incrementasse ulteriormente il divario. Idem dicesi per le due mete di Nardi, inframezzate dall’ultimo e decisivo allungo dei locali. Dopo le due vittorie contro Livorno e Vasari Arezzo, per iè arrivato il primo stop dicevamo.