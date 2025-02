Gqitalia.it - Perdita di peso, meno stress, più muscoli... tutti i benefici dell'aquaboxing

L'combina cardio fitness, rafforzamento muscolare e relax in un'unica attività? Cerchiamo di capire di cosa si tratta. L'è un nuovo trend sportivo che promette di ridefinire l'allenamento combinando i movimenti dinamicia boxe con l'azione morbida e tonificante'acqua. Accessibile ae senza rischio di indolenzimento muscolare, siamo di fronte a una disciplina ideale per bruciare calorie e prendersi cura del corpo ea propria mente.Cos'è l'?L'è un'attività che ti consente di affrontare la resistenza'acqua, armato di guanti di schiuma, in una piscina in cui sarai immerso fino alle spalle. Ispirata alle arti marziali come il karate e il kickboxing, è una disciplina che riprende le sequenzeo shadow boxing, in cui ganci, montanti e calci si mescolano a movimenti dinamici.